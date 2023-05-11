Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar" dedi.

Söz konusu karar büyük yankı uyandırırken Ankara mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da konuyla ilgili ilk yorum geldi. Üzüldüğünü belirten Erdoğan, "Adaylardan bir tanesi ne yapmış adaylıktan çekilmiş. Doğrusu üzüldüm keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Acaba ne oldu da çekildi? Biz diğerleriyle yola devam ediyoruz önemli olan benim milletimin vereceği karar." dedi.