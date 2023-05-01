BMGK'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İsmail Demir'den heyecanlandıran açıklama: O sesi duyacağız İsmail Demir'den heyecanlandıran açıklama: O sesi duyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine Afganistan uyruklu "Mavlavi Receb Selahaddin ve Sultan Aziz Azzam" eklendi.AA