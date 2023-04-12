Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Milletin Evine Hoşgeldiniz

Değerli dava arkadaşlarım, belediye başkanlarımız, arama kurtarma ekiplerimizin kıymetli mensupları, saygıdeğer depremzede kardeşlerim, sevgili misafirler sizleri kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerif’in artık son 10 günü içerisindeyiz. Depremle mücadelemizin timsali olan tüm siz kardeşlerimle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hepiniz hoşgeldiniz. İftar soframıza teşrif ederek bizleri onurlandırdınız, bahtiyar ettiniz. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tuttuğunuz oruçların, eda ettiğiniz ibadetlerin, yaptığınız hayır ve hasenatın Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Rabbimden bizleri bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne ve bayrama da sağlıkla, afiyetle, sevdiklerimizle birlikte haşru cem eylemesini temenni ediyorum. Biliyorsunuz bu sene deprem felaketi sebebiyle Ramazan-ı Şerif’i buruk karşıladık, buruk geçiriyoruz. Ama sizler tüm burukluk içerisinde boş durmadınız ve ilk andan itibaren gerek belediye başkanlarım gerek afad hepiniz orada yerlerinizi aldınız. 11 ilimizi ilçeleriyle paylaştınız, ne gerekiyorsa canla başla orada çalışarak depremzede kardeşlerimle hemhal oldunuz. Birileri birçok dedikodular uydurdu. Birçok yalan, fitne fesat çıkardılar. 50 bin insanımızı kaybettiğimiz afette sizler durmadınız koşturdunuz. Rabbim vefat eden kardeşlerime özellikle yakınlarına sabırlar, onlar zaten şehadet makamında. Dolayısıyla sevgililer sevgilisine komşu. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz.

Enkaz kaldırma çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kalıcı konutlarımızı yoğun şekilde inşaatlar devam ederken, 1 yıl içerisinde tamamlama vaadimiz var. Bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz. Bunlarla beraber deprem bölgesinde çadır kentler kurduk. Konteyner kentler kurduk. Prefabrik konutlar kurduk. Bunlar rastgele olan işler değildi. Biz bunları ispat etmiş iktidarız. Biz bunları Bingöl’de gösterdik. Bunları Van'da, Elazığ depreminde ve İzmir'de gösterdik. Biz bunları Kütahya Simav’da gösterdik. Nasıl söz verdiysek, konutları teslim ettik. Sözlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz.

İftiranın Sonu Yok

Bay bay Kemal denilen zat, onun yavrucukları ne dediler? 'Online sistemle üniversite eğitimi olmaz' dediler. Peki Covid'de bu işi yapmadık mı? 2 yıl boyunca. Şimdi bizim derdimiz Covid'den daha beter. Niye? Bütün depremden çıkan kardeşlerimizi aç açık bırakmayacağız. Uçaklarımızı seferber ettik.dedik. Biz dertliyiz. Bizim bu millete aşkımız var. Yurtlarımız müsait. 850 bin yurtlarda iskan edebileceğimiz imkanımız var. Herkes de bundan memnun kaldı. Milletimizin tüm imkanları devletimizin tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren deprem bölgesine koştuğuna şahit olduk. Devlet burada. AFAD bu işler için kuruldu. İlk andan itibaren her şeyiyle bölgede yerini aldı. 'Su yok' dediler. Biz her şeyi söyledik. Kullanma ile içme suyunu birbirine karıştırmayın dedik. İçme suyu için binlerce TIR gönderdik. Çadırlara girdiğimde görüyordum, blok blok su bidonları. İftiranın sonu yok. Kötü söz sahibinindir.

İftira Atanları Mahşeri Vicdana Havale Ediyoruz

Felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelere yardımcı olmak yerine daha ilk geceden itibaren sosyal medya mecralarından devletin kurumlarına iftira atanları mahşeri vicdana havale diyoruz. Cumhurbaşkanı olarak ilk andan itibaren kabine üyesi arkadaşlarımın hepsini deprem bölgesine sevk ettim. Onlarda ekipleriyle orada çalışmaya başladılar.

‘Türkiye İçin Hemen Şimdi’

‘Türkiye için hemen şimdi’ diyerek yıkılan şehirlerimizi yeniden imal edecek, her türlü sıkıntısında afetzedelerimizin yanında olacağız. 14 Mayıs seçimlerinde milletimizin kavga, ayak oyunu ve didişmenin eksik olmadığı 7’li koalisyon yerine oyunu hizmet siyasetine kullanacağına inanıyorum.

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