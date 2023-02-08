Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AFAD tarafından Onikişubat Stadyumu'nda kurulan çadır kentte incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir felaketle baş başa olunduğunu belirterek, pazartesi günü saat 04.17'de gerçekleşen deprem felaketinin 10 vilayeti vurduğunu, merkez üssünün ise Kahramanmaraş olduğunu anımsattı.

Depremin ilk adımının Kahramanmaraş'ta yaşandığını ardından dalga dalga diğer illerde gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii şu an itibarıyla ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum, burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi, bundan sonra da yine gösterecektir. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere AFAD'ın koordinesinde bu çalışmaları belediyelerle birlikte yürütmektedir."

Tüm illerde bakanlarla birlikte bu operasyonların koordinasyonunu yürüttüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Devletin kurumları iş başında. İlk gün tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı ama ondan sonra ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi, enkazlardaki çalışmalarımız devam ediyor. Ama bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız inşallah yürütmeye başlayacak. Çünkü hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen Toplu Konut İdaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, gerçekleştirdiysek aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Zira biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AFAD açıklamaları dışında provokatörlere fırsat vermemenizi, basın mensuplarının da bunlara fırsat vermemesini istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verileceğini açıkladı.

Erdoğan, "Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştireceğiz." dedi.