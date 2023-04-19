Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlenmek isteyen gençlere 2 yılı ödemesiz, 48 ay vadeli ve faizsiz 150 bin lira kredi sağlanacağını açıkladı. Bu destekle gençlerin maddi sıkıntıya düşmeden, kolay şartlarla yuvalarını kurabilecekleri belirtildi.

Ayrıca, Erdoğan üçüncü müjde olarak ailenin tüm fertlerine yönelik bir destek programını duyurdu. Bu program kapsamında her ailede en az bir kişinin istihdama katılmasının sağlanacağını ifade etti. İstihdam edilen kişinin sigorta primi ve maaşının bir kısmının devlet tarafından karşılanacağı belirtildi.

Bu yeni destek programları ile Türkiye'nin sosyoekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı hedefleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelerin ekonomik refahını artırarak ve gençlerin geleceğine yatırım yaparak ülkenin gelişimine ivme kazandırmayı amaçlıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ