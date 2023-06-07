Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ,Geçici TBMM Başkanlığı görevini başarıyla yürütmesinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhur İttifakımızın tüm ortaklarına da dayanışmaları için şükranlarımı ifade ediyorum.

TBMM Geçici Başkanlığı görevini başarıyla yerine getiren MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ayrıca teşekkür ediyor, yeni yasama döneminin Gazi meclisimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.