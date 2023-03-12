Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Samandağ’da Afet Koordinasyon Merkezi’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletin ve milletin imkanlarının tamamının deprem bölgesi için seferber edildiğinden kimse şüphe etmesin." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk asrını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bize sunduğu güven, huzur ve refah çatısına daha sıkı sahip çıkmalıyız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Coğrafyamızda asırlarca oynanan oyunları artık çöpe atma, kendi oyunumuzu yazma, yönetme ve sergileme vakti gelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin yeni asrını, hayallerimizin peşinde, vizyonumuzu inşa ederek, programlarımızı uygulayarak Türkiye Yüzyılı haline getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı. (AA)