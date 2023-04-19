Mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin başarılarından ve gelecek projelerinden bahsetti. Ayrıca vatandaşların sorunlarını dinleyerek, onlara çözüm önerileri sundu. Denizli halkının yoğun ilgi gösterdiği mitingde, Erdoğan'ın açıklamaları büyük alkış aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'deki bu mitingin ardından diğer bölgelerde düzenlenecek etkinliklere de katılmaya devam edecek. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen bu mitingler, hem hükümetin projelerini halka anlatma amacı taşıyor, hem de vatandaşların sorunlarına çözüm bulmayı hedefliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ