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Medya, felsefe, siyaset bilimi çalışmaları olan Seven, akademisyendir. Kanada The University of Western’i bitiren, “Siyaset Bilimi” ve “Felsefe” yüksek lisansı yapan Seven, “Medya Çalışmaları” üzerine doktora yapmaktadır. 2012-2016’de Literatür Aktüel’de editörlük yapan Seven, Kanada Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.

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TBMM Başkanı Şentop: "Bakanlar Yeni Kabine Oluşana Kadar Yemin Etmezse Görevlerine Devam Edebilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde kabul etti.