Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
YENİGÜN HABER MERKEZİ