Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece katıldığı canlı yayında rahatsızlanınca programa ara verildi. Daha sonra program kaldığı yerden devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Milyonlarca seveni ise internetten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu aratmayı sürdürüyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu iyi mi? Erdoğan'ın sağlık sorunu nedir? Yenigün Gazetesi olarak haberi sizler için derledik. İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DURUMU NASIL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşma yaparken rahatsızlanıp program yarıda kesilip sonrasında devam etmişti. Cumhurbaşkanı programa devam ederken, ''Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum.'' ifadeleri kullandı.

PROGRAMLAR KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programını sürdürmeye devam ediyor. Ankara'dan başlayan program Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta devam edecek. Erdoğan gittiği bölgelerde vatandaşlara hitap ederek buralarda sevenleri ile bir araya gelecek. Sonrasında Perşembe günü Akkuyu'nun nükleer tesis statüsünde gerçekleşen programın ise programında değişiklik olmayacağını, programın yapılacağı bildirildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SON DURUMU HAKKINDA PAYLAŞIMDA BULUNDULAR

Gelişmeler dikkatle takip edilirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: HAMDOLSUN GAYET İYİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın sağlık durumu hamdolsun gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.