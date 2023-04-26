Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal 7 ve Ülke TV'de ortak yayınlanan canlı yayını yarıda kesildi. Soru sorulduğu sırada birden soruyu soran kişi rejiye 'reklam' dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı.

O anlarda ekrana 'eyvah eyvah' sesi yansıdı. Kameralar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göstermeden yayın birden kesildi. Sonrasında kısa bir aradan sonra yayın devam etti. Erdoğan "Üzerinize afiyet dün bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Üzerinize afiyet midemi üşütmüşüm. Hatta 'İptal etsek mi' dedim 'Ama söz verdik gelelim' dedim. Sizlerden ve seyircilerden helallik istiyorum" dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ