Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu. Buğday ve arpa alım fiyatlarını da duyuran Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 Buğday ve Arpa alım fiyatlarını belirledik. TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 750 lira arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir. Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir."