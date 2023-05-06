Mersin Millet Bahçesi’nde düzenlenen mitingte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Biz Mersin'i çok seviyoruz. 14 Mayıs'ta bu sevdamızı tavan yaptıracağız. Bu ne güzellik? Hortum felaketi sebebiyle Anamurlu kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Muz seraları zarar gören vatandaşlarımız müsterih olsun, devletimiz yanındadır. Hasar tespitin ardından gereken destek verilecek. Bu alana çok geldim bu alanda çok mitinglerimiz çok oldu. Mersin'i sevmemek mümkün mü? Ne mümkün. Ülkemizin tarihi bir seçimi öncesinde kalktık bizi bekleyen onca şehir arasından Mersin'i seçtik. Buraya Kayseri'den geliyorum. Katılım 135 bindi. Mersin'in de resmi rakamlarını aldım Hamdolsun 80 bin.

Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz. Yalnız kendimiz değil, eşi dostu da sandığa getireceğiz. Bu varlık seçimidir. Bu seçimde ülkeyi teröristlere bırakmayacağız. Bay bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var milletimiz. Ben buradan Mersin'in komşuları Karaman'a, Niğde'ye, Kıbrıs'a da selamlarımı gönderiyorum. En kısa sürede bu şehirleri ziyaret edip haset gidereceğiz. Salı günü de Adana'da olacağız.

Mersin sıradan bir yer değil. Mersin’in, ülkemizin insan zenginliğinin tüm renklerini bünyesinde barındıran özelliğiyle kalbimizde ayrı bir yeri var. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz, kimseyi ayrı görmüyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı Mersin’le birlikte inşa etmek istiyoruz. Mersin’in tercihi Türkiye Yüzyılı olacak, kazanımlar artacak.

Bu seçim birileri için bay bay Kemal’i Cumhurbaşkanı yapma, CHP’ye seçim kazandırma, yanındaki partileri mutlu etme seçimi değildir. Bu seçim ülkemizde uzun süredir farklı görünümlerle denenip de bizim kararlılığımızı aşamayan senaryoların bir kez daha devreye alınma teşebbüsüdür."

"Gabar'da ülkemizin en büyük petrol rezervini keşfettik." diyen Erdoğan, Oraları terörden temizledik,petrolü çıkardık. Konya'da ülkenin en büyük güneş enerji santralini kurduk." dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ