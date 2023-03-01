Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"Sorulması gereken hesapları adli, idari, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur.

Şunu iyi bilin ki bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacak.

Eksiklerimizi söylemek, helallik istemek bizim samimiyetimizin, milletimizle aramızdaki muhabbetin ifadesidir.

Deprem anından beri kifayetsiz muhterislerin hiçbirine cevap vermeye tenezzül etmedik. Şu anda biz can derdindeyiz, onlar ise mal derdinde.

Deprem sonrasında şehirlerin hızlıca ayağı kaldırılması için Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.

Teşvikleri artırarak önümüzdeki günlerde yaralar sarılmaya devam edilecek.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturmayı planlıyoruz ve ilk toplantıyı cuma günü yapacağız. (AA)