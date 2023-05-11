Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kendileri dahil tüm partilerin temsilcilerinin olduğu sandık kurullarına bile güvenmiyorlar.

Siyasi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş kalabalıkların verdiği mesaj şuydu: Milletimiz geleceğine göz dikenleri affetmez, kendisiyle değil terör örgütleriyle yürüyenleri affetmez.

Bay bay Kemal şunu iyi bilsin ki; yanına kimi alırsan ve kiminle yol yürürsen yürü, biz bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz.

Ne yapsalar boş. 14 Mayıs'ta önümüzdeki son engelleri açmakla kalmayacağız. Ankara sadece Selçuklu'dan Osmanlı'ya önemli bir şehir ülkemizin başkenti değildir. Ülkemizin lokomotif şehridir. Bu şehrin önünde daha gidilecek çok yol var. Bir ülkenin zenginliği üretimiyle olur. Şayet petrol ve doğalgaz gibi yer altı zenginliğiniz yoksa çalışmaktan başka seçeneğiniz yoktur. Tarım ülkesi olmuşuz ama çok düşük üretimle ancak karnımızı doyuracak kadar üretim yapmışız.

Ankara sadece cumhuriyetimizin başkenti değildir. Ankara aynı zamanda tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa pek çok alanda ülkemizin lokomotif şehridir. Bu şehrin önünde daha gidilecek çok yol var.

Tek parti faşizminin alışkanlığıyla iktidarı milli iradede değil, kaosta, darbede arayanları yine sandık korkusu sarmaya başladı.

Asıl sorunumuz enflasyon. Bilhassa gıda ve konut fiyatlarındaki dengeli olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor. Seçim sonrası bu kiraları artıranların üzerine çok farklı gideceğiz, bunu bilsinler.

Herkesi hak ettiği refah seviyesine yine biz çıkarırız.

Millet olarak Gezi olaylarından beri maruz kaldığımız her siyasi ve sosyal gelişmenin bir boyutunu da ekonomi oluşturuyordu.

Biz 21 yıldır muhalefetle değil kendimizle yarışıyoruz. Karşımızda bizim 21 yılda yaptıklarımızı 21 haftada yıkacak bir zihniyet var. Kendinizin ve evlatlarınızın geleceği için her türlü kırgınlığı bir kenara bırakın sandığa sıkı sıkıya sarılın.

Kazandıkları belediyelerde kimsenin işine son verilmeyeceğine dair Bay bay Kemal namus sözü vermişti. Ne oldu, bu söz yerine geldi mi? Dikkat edin, namus sözü veriyor ama yerine gelmiyor.

Bay bay Kemal teröristlerle el ele kol kola.

Partimizi kurduğumuz 2002 yılından bugüne, her seçimde yaptığımız vaatlere bir bakın. Bir sonraki seçimde sadece onları hayat geçirmekle kalmadık, daha fazlasının sözünü verdik.

Biz aile kurumunun kutsiyetine inanan bir ittifakız. Bununla ilgili adımları seçim sonrası atacağız. Anayasa değişikliği, yasalarla birlikte güçlü aileleri kuracağız. Eğer güçlü aileniz olmazsa güçlü millet olamazsınız.

Bunların sadece siyaseti değil, hayatı yalan. Bu CHP LGBT'ci, HDP LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, yanlarındaki yavrucaklar da LGBT'ci. AK Parti'ye LGBT sızamaz. Cumhur İttifakı'na LGBT sızamaz.

Ülkesine tek çizi çakmamış olanlardan milletine bir hayır gelmez.

Kuyubaşı-Esenboğa-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Metro Hattı'nı yatırım programına aldık.

Terör örgütlerinden temizlediğimiz dağlardan şimdi petrol fışkırıyor.

Yatırımla ülkemizi ve şehirlerimizi büyütmekten vazgeçmedik. Çünkü biz ülkemizi gönülden seviyoruz. Her fırsatta geçmişte yaptıklarımızı anlatırken eski defterleri karıştırmıyoruz. Yaptığımız her işe ilaveten ne yapacağımızı hemen söylüyoruz. Seçim beyannamesinde önümüzdeki dönemde yapacaklarımızı yüzlerce başlık altında ilan ettik.