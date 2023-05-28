Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir millet, iki devlet şiarıyla, her zaman yan yana, omuz omuza olduğumuz kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

19 Haziran Pazartesi Ankara Namaz Saatleri 19 Haziran Pazartesi Ankara Namaz Saatleri

Paylaşımda, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarına da yer verildi. (AA)