Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı.

İletişim Başkanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan da bölgesel boyutta karşılaşılan meydan okumalarla başarılı mücadelenin yolunun Avrupa Birliği'nin Türkiye'yle iş birliğini güçlendirmesinden geçtiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını dile getirdi."