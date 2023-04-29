Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest etkinliğinde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı aziz kadeşim İlham Aliyev, Libya Başbakanı kadrdeşim Abdulhamid Dibeybe, sevgili İstanbullular TEKNOFEST'in değerli katılımcıları, kıymetli geçler sizleri en kalbi duygularıml, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Maşallah bu yıl da İstanbul TEKNOFEST bir başka güzel. Buradan sizlerin vasıtasıyla ülkemizin 81 vilayetindeki tüm genç yüreklere selamlarımı gönderiyorum. Gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki gençlerimizi, genç kardeşlerimizin tamamını buradan bir kez daha sevgiyle selamlıyorum.

Dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İstanbulumuzun ve Türkiye'nin farklı illerinden TEKNOFEST'e teşrif eden gençlerimize İstanbulumuza hoşgeldiniz diyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı kıymetli kardeşim ve dostum İlham Aliyev'e katılımlarından dolayı eşleri ile birlikte bilhassa teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Libya Başbakanı Dibeybe kardeşime de teşekkür ediyorum. Şöhreti ülkemizin sınırlarının da ötesine taşan TEKNOFEST'in 7'ncisinde sizlerle birlikteyiz. İlkini 2018 yılında düzenlediğimiz TEKNOFEST hamdolsun artık kendi alanında bir markaya dönüştü.