Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Depremin yıktığı şehirlerimiz eskisinden daha güçlü şekilde tekrar ayağa kalkmak için adeta sabırsızlanıyor. 85 milyon olarak yaralarımızı hızla sarıyoruz.

İnsanlığın kaderini 5 ülkenin iki dudağı arasına hapseden nizam sürdürülebilir değil. BMGK'nin kapsayıcı anlayışla reforma tabi tutulması acil bir ihtiyaç.

(Rusya-Ukrayna) Her iki tarafa da onurlu bir çıkış imkanı verecek, bölgemizi sürüklendiği girdaptan çekip alacak adil bir barışın mümkün olduğuna inanıyorum.

Nasıl ülkemizin bir terör koridoruyla kuşatılmasına rıza göstermediysek yeni teşebbüslere de kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Kuran-ı Kerim'in yakılmasına kadar varan menfur girişimler hiçbir şekilde kabul edilemez, mazur görülemez. Bu, açık ve net bir nefret suçudur.

(Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu) Yaklaşık 2 milyar insanı rencide etmekle kalmayıp öfkeye sürükleyen bu alçaklıklara artık son verilmesi gerekiyor. (AA)