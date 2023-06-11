Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM’de Necip Fazıl'ı Anma Programı "40 Yıl, 40 Eser" Etkinliği Kapsamında 'Bir Şiir Bir Hayat / Sakarya Türküsü' Dijital Sergi Açılışı" etkinliğinde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

Rabbim Ondan Razı Olsun

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 40 Yıl, 40 Eser Etkinliği vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu sene Necip Fazıl üstadımızın ebediyete intikalinin 40. Sene devriyesini idrak ediyoruz. Şairlerin sultanı, milletimizin duygu sancağı, üstad Necip Fazıl Kısakürek'i bu vesileyle bir kez daha rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum. Rabbim ondan razı olsun. Üstadın eserlerinin yeniden tanzim ederek kitap severlere ulaştırılmasını da takdirle karşılıyorum. Üstadımızın emaneti Mehmet Kısa Kürek'i yürekten kutluyor ve emekleri için teşekkür ediyorum. Nitelikli özgün ve gençlerimize hizmet eden her türlü çabanızda yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum.

Necip Fazıl Cumhuriyet Tarihimizin En Sancılı Dönemlerine Şahitlik Etti

Necip Fazıl Cumhuriyet tarihimizin en sancılı dönemlerine şahitlik etti. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden kuşak içinde üstat devletin ve milletin yaşadığı tüm ıstırapları bizzat görmüştür. Kültürel hegemonyaya teslim olmak yerine kalemi ve kelamiyle direnmeyi seçti. Şiirleri kitapları makaleleri ile "Durun kalabalıklar" dedi. Hiç kolaya kaçmadı zor olanı tercih etti. Ahlak ve Allah demenin yasak olduğu yıllarda mücadelesiyle milletimizin ruh köküne sahip çıktı. Elbette bu yerli ve milli duruşunun ceremesini de son nefesine kadar çekti. Kültür sanat camiamızın bugün bile esaretinden kurtulamadığı mahalle baskısına üstat on yıllar boyunca maruz kalmıştır. Ama üstat bunların hiçbirine boyun eğmemiştir. Bedel ödemekten asla çekinmemiştir. Çünkü Necip Fazıl, Türkiye merkezli düşüncenin vücut bulmuş haliydi. O, hayatının en kıymetli yıllarını fikir Mehmetçikleri yetiştirmeye adamış hakiki bir münevverdi. Üstadın her kitabının fikir serüvenimizde bıraktığı iz farklıdır. Sakarya Türküsü şiirinin yeri müstesnadır. Her dizesi coşkun ırmak misali gürül gürül akan bu şiir, bir nesil tarafından ezberlenmiş ve manası da idrak edilmiştir. Biz bu gençliği 28 Şubat'ın karanlık günlerinde üniversite kapılarında baskıya direnirken gördük. Biz bu gençliği 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçakların silahlarına göğüslerini siper ederken gördük.

Bu Gençliği Türkiye Yüzyılının İnşasında Görüyoruz

Bu gençlik omuzlarına büyük bir davayı yükleyen bir gençliktir. Bu gençlik milletimizin varlık ve yokluk mücadelelerinde öne atılan gençliktir. Biz bu gençliği Çanakkale'de gördük. Biz bu gençliği müstevnilere Anadolu'yu dar ederken gördük. Biz bu gençliği 28 Şubat'ın karanlık günlerinde üniversite kapılarında baskıya direnirken gördük. Biz bu gençliği 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçakların ölüm kusan silahlarına göğüs gererken gördük. Biz bu gençliği afetzedelerimizin yardımına koşarken gördük. Biz bu gençliği 14 ve 28 Mayıs öncesi kapı kapı dolaşırken ve Seçim gecesi de sandığa sahip çıkarken gördük. Şimdi de bu gençliği Türkiye Yüzyılı inşasında görüyoruz. Gençlik yıllarında üstat Necip Fazıl ile tanışma şerefine nail olmuş bir kardeşinizim. Dünya görüşümüzün şekillenmesinde üstadın çok büyük etkisi oldu. Sinesinden çıktığımız milleti karşılıksız sevmeyi biz ondan öğrendik. Zalimlere karşı dik durmayı hakkı haykırmayı ondan öğrendik. Ayrım yapmadan mazlumların yanında olmayı ezilenlerin elinden tutmayı ondan öğrendik. Onun yücelttiklerini biz de her zaman baş tacı ettik. Onun reddettiklerini ise biz de elimizin tersiyle ittik. Üstadın Türk siyasetindeki mutlak ötesi hep CHP olmuştur. Necip Fazıl CHP ideolojisi milletin kökünü kurutmaya çalışan marazi bir yapı olarak görmüştür. Tüm hayatımızda boyunca CHP ideolojisin millet varlığımızda açtığı tahribatları silmek için çalıştık.

Türkiye Yüzyılı'nın İnşasıyla Tüm Kazanımlarımızı Perçinleyeceğiz

Türkiye'yi her alanda büyük başarılarıyla tanıştırdık. Ayasofya davamızı da Necip Fazıl'dan öğrendik. Sultan Ahmet Meydanı'nda "Ayasofya açılacak" derken bu manayı bu ruhu ondan yakaladık ve Ayasofya'yı da açtık. Bizden önce 70 senede yapılamayan hizmetlerin fazlasını 21 yılda yaptık. Milletimize yeniden özgüven kazandırdık. Ayasofya'yı 87 yıl sonra ezanı Muhammedîyle buluşturduk. Türkiye Yüzyılı'nın inşasıyla tüm kazanımlarımızı perçinleyeceğiz.