Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'mize Yakışır Büyük Bir Demokrasi Şöleni Yaşadık

"Türkiye'mize yakışır büyük bir demokrasi şöleni yaşadık. Belki dünyada eşi benzeri yok. Yüzde 90'a varan bir katılım oldu. Siyasal katılımı arttırmak için tüm siyasi partilere, adaylara, basın yayın kuruluşlarına, güvenlik güçlerine ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni dönemde milletvekili seçilenlere teşekkür ediyorum. 27 milyondan fazla oy ile teveccüh gösterdi. Yüzde 49 buçuk oy oranına ulaştık. Meclis'i de milletimiz 322 vekil ile Cumhur ittifakına verdi."

"Cumartesi-Pazar Deprem Bölgesinde Olacağız"

"Tüm liderler görüştük. 12 günü iyi değerlendireceğiz asla rehavete katılmayacağız. Miting düşünmüyorum ancak deprem bölgesinde halk ile bütünleşme noktasında miting benzeri toplantılar yapabiliriz. Onlara çok hakaretler ettiler. Çok çok yanlış. Cumartesi-pazar bölgede olacağız. Hatay'da Defne'de malum hastane yapamazlar deniliyordu. Devlet hastanesi orada bitme noktasına geldi. Orayı da belki açma durumumuz olacak. "

"29 Mayıs'a Çok Farklı Uyanacağız"

"29 Mayıs'a çok farklı uyanacağız diye düşünüyorum. Çok oy alacağımıza inanıyorum. Birinci turdaki yol haritasını aynen uygulayacağız diyemem. Onun benzerini deprem bölgesinde uygulacağız. İstanbul ve Ankara'da teşkilatımız şehri ziyaretlerle geçecek. Hemşeri dernekleriyle iç içe olacağız. Gençlikle yapacağımız görüşmelerle bu süreci farklı bir şekilde işleyeceğiz. 2. turda 1. turda olduğu gibi sandıklara koşacağına inanıyorum."

"Elde Ettiğimiz Başarıda Gençlerin Büyük Payı Var"

İlk turda elde ettiğimiz başarıda gençlerin büyük payı var. 30 yaştan 18 yaşa oy kullanma, seçme ve seçilme için attığımız adımlarla onların önünü açmış bir siyasetçiyim. Gençlerin önünü açacağız ki parlamento dinamik olsun. Tahsil durumlarına baktığımızda da orada da bir başarı görüyoruz. Kılıçdaroğlu böyle bir adım atmadı, atamadı. Biz umut vaadediyoruz.

"Devlet Bey Geçici Başkan Olacak"

"Devlet Bey ile bu süreci geçirmiş olacağız. Müsadesiyle oldu. Hak onun. İnşallah hayırlısıyla bu adımı atmış olacağız. Devlet Bey'in o devlet anlayışı içindeki sükuneti ile atlatır. Meclis Başkanlığı seçimlerini de geçirmiş gibi olur."

YENİGÜN HABER MERKEZİ