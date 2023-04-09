Ramazan-ı Şerifinizi Kutluyorum

“Sizlerin vasıtasıyla buradan tüm Pendik'e tüm dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Başı rahmet, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı şerifinizi kutluyorum.”

14 Mayıs’ta Kıblenin Neresi Olduğunu Siz Bildireceksiniz

“Kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabıyla basar. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. 11 tane büyükşehir belediyeniz var. Ne yaptılar anlat da bilelim. Yapamazlar. Biz bu güne kadar yaptık ve yapacağız.”

Yatırımların Bedeli 4 Milyar TL

“Bugün de hizmet ve eser siyasetimize yeni halkalar ekliyoruz. Pendik, yeni nesil yaşam merkezinden gençlik kamplarına, kentsel dönüşüm projelerinden spor tesislerine, çarşılara, konaklara pazarlara kadar toplam 168 ayrı yatırımı resmen bugün sizlerin hizmetine sunuyoruz. Açılışını yaptığımız güncel rakamla bu yatırımların bedeli 4 milyar TL. Bu eserlerin Pendik'e hayırlı olmasını diliyorum.”

Kentsel Dönüşüm Projesini Hayata Geçiriyoruz

“Kardeşlerim bugün sizlerle mutlu bir haberi paylaşmak istiyorum. Orta ve Dumlupınar Mahalleleri kentsel dönüşüm projesini 142 bin 600 metrekare alanda hayata geçiriyoruz.”

Yaparsa AK Parti Yapar Dendi Yaptık

“Göreve geldik. 76 tane üniversitemiz vardı. 208 üniversitemiz var. 81 vilayetin tamamında var. Dedik ki üniversitesi olmayan il kalmayacak. Şimdi 81 vilayetimizin 81’inde de var mı? Var."

"Türkiye’nin neresine giderseniz git uçakla gidiyorsun yarım saat 45 dakikada evine gidiyorsun. Bunları biz yaptık. ‘Yaparsa AK Parti yapar’ dendi yaptık.”

2 Tane Daha Şehir Hastanesi Yapacağız

“Çam Sakura Hastanesini yaptık. Biz Covid’de süratle 2 tane daha şehir hastanesi yapacağız. Ne yaptık? Atatürk Havalimanı’nda 3 ayda şehir hastanesi yaptık, en modern şekilde 1006 odalı. Dedik bir de Anadolu yakasına yapalım. Sancaktepe’ye aynı projeyi 1006 oda her şeyi ile bütün sağlık donanımı ile yaptık.”

Bakalım Listelerinde Kimler Çıkacak?

“Şimdi ne yaptılar. 6’lı masa dediler, 7’li masa dediler. Hala anlaşamadılar.Şimdi bakalım yarın listelerinde kimler çıkacak?”

Dikkat Çeken Pankart

"Bak bak bak neler yazmışlar oraya. 'Bay bay Kemal, iyi adam, hoş adam, dahası boş adam. Batırır bu ülkeyi, bir kadın beş adam. Pendik Güneysulular.' Ula bunlar benim hemşehrimdur. Türkiye büyüsün, Türkiye güçlensin, milletimiz hak ettiği hayat standardına kavuşsun diye ter döküyoruz. Bugüne kadar ne yaptıysak sizler için yaptık. Pendik'le birlikte 85 milyonun huzuru ve esenliği için yaptık. Sizin onay vermediğiniz, sizin tasvip etmediğiniz, bizi size karşı mahcup edecek hiçbir adım atmadık. Gizlimiz, saklımız yok. 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır. "

Artık Türkiye’nin Uçak Gemisi Var

“Uçak gemimizi Silahlı Kuvvetlerimize teslim ediyoruz ve bu uçak gemimizi teslim törenine inşallah İHA’larımız, SİHA’larımız ona iniş yapacaklar. Yarın oradayız. Artık Türkiye’nin uçak gemisi de var.”

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