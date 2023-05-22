AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, Gençlik ve Aile Bakanlığı kurulacak ve Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması için adımlar atılacak. Banka, yeni evlenecek genç çiftlere evlilik kredisi verme çalışmaları yapacak. Planlanan evlilik kredisi 150 bin TL olacak ve 48 ay vadeli olacak. Kredinin geri ödemesiz dönemi ise 2 yıl olacak. Evlilik masrafları ve ev tutma gibi ihtiyaçlar için bu kredi kullanılabilecek.

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Evlilik kredisi veren bankalar ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Ancak kredi imkanından yeni evlenecek çiftler yararlanacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ