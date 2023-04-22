14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi gelişmelerini dünya izliyor. Cumhurbaşkanlığı adayları, sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da gündemde. MTM, Global Medya’da yoğun olarak haberlere konu olan siyasetçilerin, yansımalarını inceledi.

Medya Takip Merkezi (MTM)’nin profesyonel dijital medya çözümü DigiLUP platformunun, 196 ülke ve 187 dilde sağladığı tarama imkanıyla ulaşılan sonuçlara göre son 1 ayda, 100 bine yakın haberde Türkiye cumhurbaşkanı adayları yer aldı.