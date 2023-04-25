Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sinan Oğan, yarın akşam saat 23.30'da TVNET'te Tahsin Karagöz'ün sunduğu Sert Sorular programına konuk olacak. O An Geliyor Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Dr. Oğan, programda gündeme dair önemli konuları ve seçim kampanyası hakkında merak edilenleri ele alacak.

İzleyiciler, Dr. Sinan Oğan'ın politikalarını, gelecek vizyonunu ve seçim stratejilerini dinleme fırsatı yakalayacaklar. Programda, önemli konulara yönelik sert sorularla Cumhurbaşkanı adayının fikirlerini değerlendirebilir ve seçim sürecine dair daha fazla bilgi edinebilirler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ