Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? sorusu internet üzerinden araştırılıyor. Her cuma günü milyonlarca vatandaş tarafından ibadet yerine getiriliyor. Cuma günü camide namazını kılmak isteyen vatandaşlar Diyanet tarafından açıklanan saatte camiye giderek ibadetini yapıyor. Peki Cuma namazı nasıl kılınır? Kaç rekattan oluşur? İşte detaylar haberimizde yer almaktadır...

Cuma namazı nasıl kılınır?

Gusül almak: Cuma namazından önce ghusl almanız tavsiye edilir. Gusüll, tam bir vücut yıkamasıdır ve temizlik için önemlidir.

Abdest almak: Abdest almak, cuma namazı için gereklidir. Ellerinizi, ağzınızı, burnunuzu, yüzünüzü, kollarınızı, başınızı, kulaklarınızı, ayaklarınızı yıkayın ve aynı sırayla mesh edin.

Camiye gitmek: Cuma namazı toplu olarak cemaatle kılınır, bu nedenle bir camiye gitmelisiniz. Camiye vaktinden önce ulaşmaya çalışın.

Hutbeyi dinlemek: Camiye gittiğinizde imamın vereceği hutbeyi dinleyin. Hutbede dinî konular, öğütler ve dualar yer alır.

İkinci selamdan önce dört rekât farz kılmak: Cuma namazı, dört rekât farz ve iki rekât sünnetten oluşur. İmamın öncülüğünde farz namazını kılmanız gerekmektedir. İmamın takibinde niyet edip, "Allahu ekber" diyerek namaza başlayın. İlk rekâtta Fatiha sûresini okuduktan sonra bir sûre okuyun. Ardından rükûa gidin, doğrulunca secdeleri yapın ve tekrar ayağa kalkın. İkinci rekâtta da aynı şekilde hareket edin. İkinci rekâtın sonunda oturun ve tahiyyat duasını okuyun. İmamın selam verdiği noktada siz de selam verin.

İkinci selamdan sonra iki rekât sünnet kılmak: Farz namazından sonra iki rekât sünnet kılmanız tavsiye edilir. Aynı şekilde niyet edin, Fatiha sûresini ve bir sûre okuyun. Ardından rükûa gidin, doğrulunca secdeleri yapın ve oturun. Tahiyyat duasını okuyun ve selam verin.

Cuma namazı kaç rekattır?

Cuma namazının 4 rekatı ilk sünnet, 2 rekatı farz ve 4 rekatı son sünnet olmak üzere sekiz 10 rekattan oluşur.

Cuma namazının 4 rekat sünneti nasıl kılınır?

Öğle ezânı okununca, ilk başta dört rekat Cuma namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Ettehiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâatin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Cuma namazının 2 rekatlık farzı nasıl kılınır?

Namaza başlarken ilk olarak, ”Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet edilir. Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getirilir ve namaza başlanır.

Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imama uyulur.

İmamın sureleri bitirmesiyle birlikte yine imama uyarak, rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve sonrasında doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imama uyulunur.

İmamın sureleri tamamlamasından sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 defa "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Duaların bitmesiyle imamla beraber önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

Cuma namazının 4 rekatlık son sünneti nasıl kılınır?

Önce niyet ederiz "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının dört rekat son sünnetini kılmaya Tekbir getirerek "Allahu Ekber" diyerek namaza başlarız.

Eller bağlandıktan sonra "Sübhaneke"yi okuruz. Sonra Euzu Besmele çekip: "Eûzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim" Fatiha Suresi'ni okuruz ve "Amin" deriz. Ardından namaz surelerinden birini okuyup; sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. gideriz.

Rükûda üç defa "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" dedikten sonra doğruluruz.

Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh" deriz. Tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" dedikten sonra...

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek otururuz. Tekrar...

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

Secdeden "Allahu Ekber" deyip ayağa kalkarız, böylece ikinci rekat başlamış olur. Ayağa kalkınca elleri bağlayıp Besmele çekeriz: "Bismillahirrahmanirrahim Fatiha Suresi'ni okur ve "Amin" deriz, ardından da namaz surelerinden birini okuruz. Sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz.

Rükûda üç defa "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" dedikten sonra doğruluruz.

Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh" deriz. Tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" dedikten sonra...

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek otururuz. Tekrar...

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Allahu Ekber" deyip: "Tahiyyata otururuz. Oturduktan sonra Ettehiyyâtü Duası'nı okuruz.

Secdeden Allahu Ekber deyip ayağa kalkarız. Böylece üçüncü rekat başlamış olur. Elleri tekrar bağlayıp besmele çekerek "Bismillahirrahmanirrahim" Fatiha Suresi okuruz ve "amin" deriz. Ardından da namaz surelerinden birini okuruz. Sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz.

Rükûda üç defa "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" dedikten sonra doğruluruz.

Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh" deriz. Tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" dedikten sonra...

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek otururuz. Tekrar...

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

Secdeden "Allahu Ekber" deyip ayağa kalkarız, böylece dördüncü rekat başlamış olur. Ayağa kalkınca elleri bağlayıp Besmele çekeriz: "Bismillahirrahmanirrahim Fatiha Suresi'ni okur ve "Amin" deriz, ardından da namaz surelerinden birini okuruz. Sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz.

Rükûda üç defa "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" dedikten sonra doğruluruz.

Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh" deriz. Tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" dedikten sonra...

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek otururuz. Tekrar...

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Allahu Ekber" deyip: "Tahiyyata otururuz. Oturduktan sonra Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

Dualar bitince imamla birlikte yüzümüzü önce sağ tarafa çevirerek "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz.

Sonra sola çevirip yine "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz. Böylece cuma namazının dört rekatlık son sünneti sona ermiş olur.