İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı: Cybercube” projesinde yer alan girişimlerinde yer aldığı 10 derin teknoloji odaklı girişim Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Cube Incubation ev sahipliğindeki Cube Demoday'23 etkinliğinde sahne aldı. Temasını dünyanın birçok sorununa çözüm sunan mercan resiflerinden alan Demoday ile, çığır açıcı etkiler oluşturan, odak sektörlere çözümler üreten 10 derin teknoloji girişimi, proje ve ürünlerini yatırımcılara, sektör temsilcilerine ve kurumsal şirketlere tanıttı. 16 Mart Perşembe günü, Türkiye girişimcilik ekosisteminin en büyük destekçilerinden İstanbul Kalkınma Ajansı ortaklığında ve “egirişim” kurucusu Hilmi Ögütcü moderasyonunda gerçekleşen Cube Demoday’in açılışında Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ve İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen’de konuşma yaptı. Ayrıca etkinlikte, Teknopark İstanbul Altın Küpü Yatırım Ağı’nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Cube Demoday’23’te sahne alan girişimler

Arvis: Yeni nesil teknolojilerde «Yapay Görü» ile veri işleme ve yaratıcı çözümler sunmaktadır.

Bugbounter: Şirketlerin dijital varlıklarının güvenliğinin sınanması ve ortaya çıkan açıkların giderilerek daha güvenli bir ortamın sağlanmasını amaçlayan, ödül tabanlı bir siber güvenlik açığı araştırma platformudur.

Corne.ai: İtibar güvenliği sağlamak üzerine yazılım çözümleri geliştirmektedir.

Co Print: Tüm standart 3D yazıcıların yedi filamenti değiştirmeden tek bir baskıda kullanmasını sağlayan bir multi-filament sunmaktadır.

Diattack: Yapay zeka ve büyük veri teknolojilerinin kullanımıyla geliştirilen akıllandırılmış güçlü donanım ve mimariler üzerinde gerçek zamanlı izleme, teşhis ve aksiyonlarla BT altyapı ve varlıklarının proaktif güvenliği sağlanmaktadır.

Jetlink: E-ticaret şirketleri için satışa yönelik mesajlaşma servisi ve müşteri destek aracı geliştirmektedir.

Medroco: Nöroplastisiteyi temel alan, kurumları ve kullanıcıları bir araya getiren cihazlarla oyunlaştırılmış egzersiz ve gelişim raporları sunabilen karma-gerçeklik destekli bir platform servistir.

MDnutriacademy: Kişiselleştirilmiş, veri odaklı, bütüncül danışmanlık vizyonunu temel alan yeni bir sağlık paradigmasıdır.

Techbros: KVKK ve GDPR gibi regülasyonlara uyumluluk için veri tabanı ve diğer veri kaynaklarında veri keşfi ve arşivlenmesine yönelik yazılımlar geliştirmektedir.

Unicode: Gemi enerji verimliliği üzerine yönetim sistemleri geliştirmektedir.