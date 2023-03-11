Medyada Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube kanalında yayınladığı haftanın sohbetleri programıyla, son dönemde çok konuşulan isimlerden biri. "Ben bu memleketten hiç bir şey anlamadım" diyen Cübbeli, HDP'ye cemaatle birlikte beddua ettiği sohbeti twitter'da TT oldu.

Ey Anayasa Mahkemesi! HDP'li Pervin Buldan ve CHP'li Engin Özkoç'un şu ifadelerini duymadan mı yoksa duyduktan sonra mı terör sevicilere milletin parasını veriyorsunuz? pic.twitter.com/TIyQJx5Nmj — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) March 9, 2023



HDP'ye hazine yardımı yapılmasına sinirlenen Cübbeli, "Haram zıkkım olsun, çocuklarından çıksın" diyerek devlet yetkililerine seslendi. Bu kadar parti ve liderleri var nasıl sessiz kalıyorlar "Katiline Aşık Bir Miilet miyiz" diyerek sitem etti

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi