İnce, adaylıktan çekilme kararını "Son 45 günde gördüklerimi son 45 senede görmedim" sözleriyle ifade etti ve kararını sahte dekontlar, olmayan bacanaklar ve İsrailli bir porno sitesinden alınan görüntülerle ilişkilendirdi.

Bu durumun ardından akıllarda "Cumhurbaşkanı adaylarından biri seçimden çekilirse ne olur?" sorusu belirdi. İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, bu konuda bir açıklama yaptı ve şu bilgileri verdi:

Cumhurbaşkanı adayı çekilirse oy pusulası değişmez.

Adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz.

Eğer çekilen aday %50+1 oyu alırsa, ikinci ve üçüncü en çok oy alan adaylar ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler bu iki aday arasında yapılır.

Bu durumda, Muharrem İnce'ye yurt dışı ve gümrük kapılarında verilen oyların geçerli olacağı ve 14 Mayıs'ta kullanılacak oy pusulalarında İnce'nin ismi ve fotoğrafının yer alacağı belirtildi.

Bu durum, adayların seçimden çekilme haklarının olmasına rağmen, çekilme kararının seçim sürecine etkilerinin sınırlı olduğunu gösteriyor. Yani, bir adayın seçimden çekilmesi, seçim sonuçlarını doğrudan etkilemeyecek, ancak seçim sürecinde oy kullanacak kişilerin seçimlerine ve seçim stratejilerine etki edebilir.

Sonuç olarak, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı, Türkiye'nin siyasi gündemine yeni bir boyut kazandırdı ve seçim sürecinde yeni tartışmalara yol açtı. Ancak, YSK'nın kuralları çerçevesinde, bu kararın 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin teknik sürecine doğrudan bir etkisi olmayacak.

Yenigün Haber Merkezi