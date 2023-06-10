AFK Olanlar Artık Kasa Düşüremez

Valve tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), güncellemeler ve yeni özellikler eklenmesiyle popülerliğini koruyarak oyuncu sayısını artırdı. Ancak, Valve'ın son güncellemesi oyuncuların hoşuna gitmedi: artık AFK kalarak kasa düşürmek mümkün olmayacak.

Oyuncuların maçlara katılarak elde edebileceği silah kasaları, Steam Pazarı'nda satılabildiği için oyunculara bir gelir kapısı olabiliyor. Ancak bazı oyuncular, oyunu oynama yerine, oyunu arka planda çalıştırarak kasa düşmesini bekliyordu. Valve, bu duruma bir son verdi ve AFK olan oyuncuların kasa düşürmelerini ve XP kazanmalarını engelleyen bir güncelleme yayınladı.

Her Seviye Atlamada Garanti Kasa

Yeni güncelleme, sistem açığını kullanan oyuncuları engelleme özelliğinin yanı sıra, oyunu normal şekilde oynayan oyuncular için de yeni bir özellik getirdi. Artık, her hafta ilk seviye atlamanızda garanti olarak bir kasa kazanabileceksiniz. Şanslıysanız, hem kasa hem de desen de kazanabilirsiniz.

CS:GO Güncellemeleri Devam Edecek

Counter-Strike 2’nin duyurulmasının ardından CS:GO için önemli güncellemeler yayımlandı. Yakın zamanda daha fazla yeniliklerle karşılaşabileceğimizi söyleyebiliriz. Ancak Valve'ın bu son güncellemesi, kasa düşürme sistemini değiştirerek oyuncuların büyük tepkisini çekti. Valve'ın bu kararının, oyunun popülerliğini nasıl etkileyeceği ise merak konusu