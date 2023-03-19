Suudi Arabistan Pro Lig'in 21'nci hafta mücadelesinde Al Nassr deplasmanda Abha ile karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Ronaldo'lu Al Nassr, 26'ncı dakikada rakibi karşısında 1-0 geriye düşerken mücadeleye ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız karşılaşmanın 78'nci dakikasında sessizliğini bozdu ve inanılmaz bir gole imza attı. 77'nci dakikada kaleye yaklaşık 35 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşta muazzam bir gole imza attı. Golün ardından büyük sevinç yaşayan Al Nassr tribünleri, Ronaldo'ya büyük sevgi gösterdi. Daha sonra 86. dakikada sahneye bu kez Talisca çıkarken, kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başararak takımına 3 puanı getiren golü attı. İŞTE O ANLAR...