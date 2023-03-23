CS:GO 2 BETA NASIL OYNANIR?

Counter Strike 2 beta test sürümü yalnızca Valve’ın belirlediği kişiler tarafından oynanabiliyor. Bu sebeple eğer Valve size beta key göndermediyse oyunu oynamanın başka bir yolu yok.

CS:GO 2 NE ZAMAN ÇIKIYOR, SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Counter-Strike 2, CS:GO oyununa ücretsiz bir güncelleme olarak bu yaz sunulacak. Yani CS:GO sahipleri bu oyuna para vermeden erişebilecek. Oyunun sistem gereksinimleri ise henüz açıklanmadı. CS:GO’nun sistem gereksinimleri ise şöyleydi;

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows® 7/Vista/XP

İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo E6600 veya AMD Phenom™ X3 8750

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Ekran kartı 256 MB ya da daha üstü belleğe sahip olmalı ve Pixel Shader 3.0 desteğine sahip DirectX 9 uyumlu olmalıdır.

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan