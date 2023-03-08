Eğitim teknolojileri alanında ürün ya da hizmete sahip girişimlerin destekleneceği programa kabul edilen kuluçka şirketlere, mentorluk ve eğitim desteğinin yanında ODTÜ Teknokent içerisinde fiziki bir çalışma alanı da sağlanacak.

Eğitim teknolojileri alanında pazara hazır ürünlerin yanı sıra ticarileşmeye başlamış ürün ve hizmetlerle de başvuru yapılabilen Edtech Girişim Programı’na birden fazla proje ile başvurmak da mümkün. Girişimciler 22 Mart tarihine kadar www.edtech.odtuteknokent.com.tr web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ