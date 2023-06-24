Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Çorum ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Çorum ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.
Çorum Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Çorum / Merkez / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|447,11
|3,14
|2,85
|Çorum / Merkez / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|417,17
|7,12
|6,19
|Çorum / Osmancık / Ömer Derindere Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|394,02
|10,99
|11,06
|Çorum / Merkez / Özejder Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|375,31
|14,65
|14,37
|Çorum / Sungurlu / Sungurlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|364,96
|16,89
|18,16
|Çorum / Alaca / Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|344,23
|21,97
|20,54
|Çorum / Merkez / Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|337,52
|23,79
|23,36
|Çorum / İskilip / Danışmend Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|332,08
|25,36
|26,34
|Çorum / Merkez / Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|315,74
|30,55
|24,92
|Çorum / Kargı / Kargı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|309,52
|32,72
|47,45
|Çorum / Merkez / Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|243,14
|64,43
|72,98
|Çorum / Merkez / Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|239,05
|67,02
|69,3
|Çorum / Merkez / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|235,56
|69,29
|70,29
|Çorum / Merkez / Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|228,47
|74,1
|75,6
|Çorum / Merkez / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|221,43
|78,95
|75,93
|Çorum / Osmancık / Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|183,08
|97,98
|–
|Çorum / Osmancık / Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|171,49
|99,43
|90,66
Çorum ilindeki liseler arasında 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, 447,11 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Atatürk Anadolu Lisesi, Ömer Derindere Fen Lisesi, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, Sungurlu Fen Lisesi ve diğer liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.
Çorum ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.
Çorum ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.
Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidirKaynak: HABER MERKEZİ