Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Çorum ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Çorum ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.

Çorum Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Çorum / Merkez / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 447,11 3,14 2,85 Çorum / Merkez / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 417,17 7,12 6,19 Çorum / Osmancık / Ömer Derindere Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 394,02 10,99 11,06 Çorum / Merkez / Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 375,31 14,65 14,37 Çorum / Sungurlu / Sungurlu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 364,96 16,89 18,16

Çorum / Alaca / Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 344,23 21,97 20,54 Çorum / Merkez / Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 337,52 23,79 23,36 Çorum / İskilip / Danışmend Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 332,08 25,36 26,34 Çorum / Merkez / Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 315,74 30,55 24,92 Çorum / Kargı / Kargı Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 309,52 32,72 47,45 Çorum / Merkez / Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 243,14 64,43 72,98 Çorum / Merkez / Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 239,05 67,02 69,3 Çorum / Merkez / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 235,56 69,29 70,29 Çorum / Merkez / Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 228,47 74,1 75,6 Çorum / Merkez / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 221,43 78,95 75,93 Çorum / Osmancık / Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 183,08 97,98 – Çorum / Osmancık / Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 171,49 99,43 90,66

Çorum ilindeki liseler arasında 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, 447,11 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Atatürk Anadolu Lisesi, Ömer Derindere Fen Lisesi, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, Sungurlu Fen Lisesi ve diğer liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.

Çorum ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.

Çorum ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir