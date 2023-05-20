Çorti nedir? Yemek sevenler internet üzerinden yemek tarifleri araştırmayı sürdürüyor. Yöresel tadlar ülkemizde çok tercih edilirken Çorti yemeğinin nereye ait olduğu araştırılıyor. Genellikle doğu bölgesinde daha sıklıkla yapılan bir yemek olarak bilinen Çorti'nin tarifini ve nasıl yapıldığını internet üzerinden araştırıyorlar. İşte Çorti hakkında bilmedikleriniz...

Çorti Aşı (Muş) malzemeleri nelerdir

Çorti Aşı, 5-6 su bardağı kadar çorti atıldıktan sonra yanında kemikli et, ardından 1 su bardağı buğdağ, 2 yemek kaşığı salça, 1 orta boy soğan'ın ardından 2 yemek kaşığı tereyağı eklenir.

Çorti Aşı (Muş) Tarifi Nasıl Yapılır?

Soğanları küp küp doğradıktan sonra tereyağında kavuruyorsunuz( Düdükcü tencerede daha iyi oluyor) ardından etleri ekledikten sonra rengi değişene kadar karıştırmanız gerekir. Daha sonra içerisine salça ekleyip üzerine çortiyi ve buğdayı eklemek gerekiyor. Damak tadınıza göre su ve tuz eklemeniz gerekebilir. İçerisine baharat eklemenize gerek yoktur. Daha sonra 45 dakika pişirdikten sonra yemek hazır olacaktır.

Çorti hangi yöreye aittir?

Ülkemizin dört bir yanında bir çok lezzet bulunurken, bunların başında Çorti gelmektedir. Yemek seven vatandaşlarımız Çorti tarifini internet üzerinden aratmayı sürdürüyor. Çorti Bitlis bölgesine ait bir yöresel yemek olarak bilinir.