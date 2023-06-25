Çorlu plajları; Çevre illerde yaşayanlar içinde harika bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Çorlu'da denize girilecek yerler nereler? Çorlu'da denize girilecek yerleri sizler için derledik. İşte Çorlu'da denize girilecek yerler ve plajlar?

Çorlu Belediye Plajı

İlçe merkezine 20 km uzaklıkta bulunan Çorlu Belediye Plajı bir halk plajıdır ve giriş ücretsizdir.

Marmara Sahil Sitesi Plajı

Yenice Mahallaesi'nde bulunan, ilçe merkezine 20 km uzaklıkta bulunan Marmara Sahil Sitesi Plajı'nda denize girmek için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.Şezlong kiralama hizmeti ve büfe bulunmadığından, giderken eşyalarınızı yanınızda götürmelisiniz.

Dallas Plajı

Çorlu’ya yaklaşık 20 km uzaklıkta olan Dallas plajında büfe, duş, şezlong, soyunma kabini ve tuvalet gibi hizmetler mevcuttur. Plaj, halk plajı olduğundan giriş ücretsizdir.

Atatürk Parkı Plajı

Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Atatürk Parkı Plajı, ilçeye 20 km uzaklıktadır. Atatürk Parkı plajında; şezlong, tuvalet, duş, büfe gibi olanaklar mevcuttur. Atatürk Parkı Plajı’nda şezlong ve şemsiye kiralama ücreti 30 TL’dir.