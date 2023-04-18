Çörek otu oldukça kuvvetli bir baharat olduğundan dikkatli tüketilmelidir . Çörek otunun 1 çay kaşığı kadar tüketilmesi önerilir.
Hamilelik süresince ise çörek otu tüketilmemelidir, düşüğe yol açabilir.
Çörek otunun Faydaları
-Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım eder.
-Kanserle savaşırken yine destekçininiz olabilir.
-Sindirim sistemleri sorunlarından şişkinlik giderici bir etki gösterir.
-Alerjik rinit (burun iltihabı), burun akıntısı, bronşiyal astım, atopik egzama dahil alerjik hastalıklara sahip hastalarda; çörek otu yağının koruyucu etkisi vardır.
-Böbrekleri temizleyen çörek otunun idrar söktürücü özelliği vardır.
-Öksürüğü keser.
-Hücreleri yenileme özelliği sayesinde yaraları hemen iyileştirir.
-Romatizma hastalıklarını iyileştirir.
-Çörek otunun varise faydaları da çoktur. Varis ağrıları çörek otu sayesinde hafifletilir.
-Mide ülserini önler.
YENİGÜN HABER MERKEZİ