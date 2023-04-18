Çörek otu oldukça kuvvetli bir baharat olduğundan dikkatli tüketilmelidir . Çörek otunun 1 çay kaşığı kadar tüketilmesi önerilir.

Hamilelik süresince ise çörek otu tüketilmemelidir, düşüğe yol açabilir.

Çörek otunun Faydaları

-Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım eder.

-Kanserle savaşırken yine destekçininiz olabilir.

-Sindirim sistemleri sorunlarından şişkinlik giderici bir etki gösterir.

-Alerjik rinit (burun iltihabı), burun akıntısı, bronşiyal astım, atopik egzama dahil alerjik hastalıklara sahip hastalarda; çörek otu yağının koruyucu etkisi vardır.

-Böbrekleri temizleyen çörek otunun idrar söktürücü özelliği vardır.

-Öksürüğü keser.

-Hücreleri yenileme özelliği sayesinde yaraları hemen iyileştirir.

-Romatizma hastalıklarını iyileştirir.

-Çörek otunun varise faydaları da çoktur. Varis ağrıları çörek otu sayesinde hafifletilir. 

-Mide ülserini önler.

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