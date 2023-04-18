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-Çörek otunun varise faydaları da çoktur. Varis ağrıları çörek otu sayesinde hafifletilir.

-Sindirim sistemleri sorunlarından şişkinlik giderici bir etki gösterir.

-Kanserle savaşırken yine destekçininiz olabilir.

Hamilelik süresince ise çörek otu tüketilmemelidir, düşüğe yol açabilir.

Çörek otu oldukça kuvvetli bir baharat olduğundan dikkatli tüketilmelidir . Çörek otunun 1 çay kaşığı kadar tüketilmesi önerilir.