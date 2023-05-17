Çöp Adam dizisinde geçen hafta Tamer'in eski eşi Berrin, Seko ile birlikte olması ile birlikte dizi severler Seko'nun evi nerede?, Çöp Adam nerede çekiliyor, çekildi?, Çöp Adam Dizisi çekim mekanları ve Çöp Adam Yalısı Kimin, Hangi Semtte? gibi soruların yanıtı aranmaya başlandı.

Star TV'nin bu akşamki bölümünde diziye yeni giren karakterler ile birlikte heyecan dorukta. Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başrollerinde yer aldığı dizi çarşamba akşamları Star TV'de yayınlanacak. Dizinin nerede çekildiği ve yalı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, Çöp Adam dizi nerede çekiliyor? Çöp Adam Yalısı kimin, hangi semtte? sorusuna yanıt arıyor.

Çöp Adam Dizisi Nerede Çekiliyor?

Çöp Adam dizisi, bir çok dizi ve film çekimlerine ev sahipliği yapan İstanbul'un Beykoz ve Beyoğlu ilçelerinde çekiliyor.

Çöp Adam Yalısı Kimin, Hangi Semtte?

Çöp Adam dizisindeki Yalı denize sıfır ve iskelesi ile dikkat çeken mekan İstanbul'un boğaza bakan Beykoz ilçesinde yer aldığı biliniyor. Yalının kime ait olduğu hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.

Seko'nun evi nerede?

Çöp Adam dizisinde daha önceki bölümlerde de gösterildiği gibi Seko'nun evi Beykoz ilçesinde bulunuyor. Evin Beykoz ormanları içerinde bulunuyor.