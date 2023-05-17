Çöp Adam Dizisi Peri’nin Annesi Kimdir?

Çöp adam dizisi başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel. Salih Kalyon, Elif afacan ve Ali Yoğurtçuoğlu yer alıyor. Dizi yetenekli oyuncuları barındırırken şimdi kadrosuna tecrübeli bir oyuncu daha ekledi diziye Peri'nin annesini canlandırması için Lila Gürmen'de kadroya dahil oldu.

Lila Gürmen Kimdir ?

Gürmen 1966 Ankara doğumludur. Ailesi ile birlikte çocuk yaşlarda Almanya’ya taşındı ve burada eğitim aldı. Oyunculuk eğitimlerini de yurt dışında alan oyuncunun Türkiye’de ilk dizisi 2011 yılında yayınlanan İzmir çetesi oldu. Lila Gülmen yurt dışında ve Türkiye’de birçok dizi filmde yer aldı. Yurtdışında da hala dizi filmlerde rol almaktadır.

Lila Gürmen’in rol aldığı dizi filmler:

2011- İzmir Çetesi-Katya

2011- Firar- Mahur Hanım

2012- Karadayı- Kerime

2015- Hatırla Gönül- Hatice

2017- Aşk ve Gurur- Şevval

2018- Ağlama Anne- Nedret

2020- Zemheri- İclal

2021- Seni Çok Bekledim- Mihri

Çöp Adam Dizisinin konusu:

Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer’i aile sorunları yormuş fakat Tamer bütün bu zor şartlarda içindeki çocuğu korumayı başarmıştır. Ailesi tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem’le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır. Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer’in şirketine ortak olur. Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Tamer’in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri’yle karşılaştığı anda alt üst olur. Hayatından vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer’in gizli dünyasında bulur.

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