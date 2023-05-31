Her Çarşamba Star TV'de ekranlarında izleyici ile buluşan Çöp Adam dizisinde Dilber karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hira Koyuncuoğlu kim, kaç yaşında ve nereli? Hira Koyuncuoğlu daha önce hangi dizilerde rol aldı? Detaylar haberimizde...

Çöp Adam Dilber Kimdir?

Çöp Adam dizisinde Dilber karakterini canlandıran oyuncu Hira Koyuncuoğlu'dur.

Hira Koyuncuoğlu Kimdir?

Hira Koyuncuoğlu, 7 Ocak 1995 yılında Yalova’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Yalova'da tamamlayan oyuncu, Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu dizisi ile yaşamıştır.

Hira Koyuncuoğlu, profesyonel olarak bale ve modern dans eğitmenliği de yapmaktadır.

Hira Koyuncuoğlu'nun Yer Aldığı Projeler

-Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu

-O Hayat Benim (Nehir)

-İstanbullu Gelin (Bade Boran)

-Maria İle Mustafa (Nisan Candemir Yalçınoğlu)

-Akıncı (Güneş)

-Benim Hayatım (Pınar)

-Annenin Sırrıdır Çocuk (Buse)

-Çöp Adam (Dilber)

-Aynen Aynen (Özge)

-Ru

-Kin (Melis)

YENİGÜN HABER MERKEZİ