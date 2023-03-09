Gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artırarak 560 milyon TL’ye çıkaran Consus Enerji’nin, FAVÖK’ü yüzde 26’lık artışla 166 milyon TL’ye, net kârı ise yüzde 42’lik artışla 47 milyon TL’ye yükseldi.

Gelecek dönem hedeflerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, çeşitli sektörlerden potansiyel müşteriler ile toplamda 200 MW’ı aşkın kapasiteye ulaşan dağıtık güneş santrallerine ilişkin proje geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğini anlattı. Ayrıca Arpacıoğulları, toplamda 100 MW gücünde GES ve bu santrallere bütünleşik 100 MW saat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için Kasım 2022’de EPDK’ya önlisans başvurusunda bulunulduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından olan Consus Enerji’nin 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Consus Enerji’nin gelirleri 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 51 artarak 559 milyon 873 bin 121 TL’ye ulaştı. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) ise yüzde 26’lık artışla 165 milyon 739 bin 353 TL’ye yükseldi. Finans ve vergi sonrası net kârı ise geçen yıla göre yüzde 42’lik artışla 46 milyon 979 bin 795 TL olarak gerçekleşti.

Consus Enerji’nin mali sonuçlar açısından gösterdiği performans tüm iş kollarının ortak katkısı ile sağlandı. Biyokütle ve güneş santrallerinden oluşan yenilenebilir enerji sektörüne ilişkin gelirlerini bir önceki seneye göre yüzde 77’lik artışla 433 milyon 885 bin 472 TL’ye çıkaran Consus Enerji, dağıtık enerji ve elektrik ticareti alanlarında, 2022 yılı içerisinde uygulanan doğal gaz kısıtlamaları ve elektrik tavan fiyat uygulamalarına rağmen, bir önceki seneye yakın bir performansla 125 milyon 987 bin 649 TL gelir elde etti.

Yenilenebilir enerji güçlü bir alternatif olarak kalacak

Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, 2022 yılı finansal sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesine Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başsağlığı dileyerek başladı. Yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, başta yakınları olmak üzere tüm Türkiye’ye başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileyen Arpacıoğulları, depremden etkilenen vatandaşlara destek ve yardım amacıyla imkanlarını hızla seferber ettiklerini belirtti.

Şirketin 2022 yılına ilişkin finansal ve operasyonel performansını değerlendiren Arpacıoğulları, "2022 yılında emtia fiyatlarında, önce doğal gaz, sonra petrol, kömür ve nihayetinde elektrik fiyatlarında yaşanan rekor artışlar, enerjiye erişim kaygıları ile de birleşince, dünya tarihinin en büyük enerji krizlerinden biri olarak adlandırılabilecek bir durumu ortaya çıkardı. Küresel ölçekte yaşanan enerji krizinin ve enerji arz güvenliğinin de etkisiyle, enerji piyasasındaki dengelerin bozulduğu ve öngörülebilirliğin oldukça azadığı bir yılı geride bıraktık. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentimiz ise özellikle enerjide bağımlılıklarını azaltmayı hedefleyen ülkeler için, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretiminin öneminin gittikçe artacağı ve gündemin üst sırasındaki yerini korumaya devam edeceğidir. Biz de Consus Enerji olarak, 2022 yılının son çeyreğinde de yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji santrallerimizle üretimlerimize devam ettik ve 2022 yılı bütününde gelirlerimizi, faaliyet kârımızı ve net kârımızı geçen yıla göre önemli seviyede artırdık” diye konuştu.

EPDK lisans tadillerini onayladı

Consus Enerji’nin Aydın ve Mardin’de bulunan biyokütle santrallerine yardımcı kaynak olarak kuracağı güneş santrallerine ilişkin lisans tadillerinin EPDK tarafından onaylandığına ifade eden Arpacıoğulları, “Mevcut lisanslarımıza yapılan tadiller sonrası biyokütle santrallerimize ilave edilecek güneş enerjisi santrallerinin kurulumuna başlandı ve ilgili yatırımları 2023 yılının ilk yarısında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Diğer taraftan yardımcı kaynak kurulu güç kapasiteleri hakkında mevzuatta yapılan son değişiklikler ışığında, Mardin biyokütle santrali için, mevcuttaki izne ilave olarak 8.1 MW’lık güneş kapasitesine yönelik gerekli başvurularda bulunuldu.

Dağıtık Enerji iş kolunda ise nihai tüketicilerin öz tüketimlerini karşılamaya yönelik gerçekleştireceğimiz yeni güneş enerjisi santralleri ile önümüzdeki dönemde kurulu kapasitemizi artırmayı amaçlıyoruz. Bu yönde yüksek kapasitelere ulaşan potansiyel müşteri portföyümüz ile önemli yol aldık diyebilirim” dedi.

Müşterilerin öz tüketimlerine yönelik güneş santrallerini enerji performans sözleşmeleriyle hayata geçirmeyi hedefliyoruz

Üretim portföyünü büyütmek için de çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini kaydeden Arpacıoğulları, çeşitli sektörlerden potansiyel müşteriler ile toplamda 200 MW’ı aşkın kapasiteye ulaşan dağıtık güneş santrallerine ilişkin proje geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğini anlattı. 2022 yılının son çeyreğinde bir sanayi tesisinin öz tüketimine yönelik olarak güneş santralinin kurulumu ve işletilmesine ilişkin enerji performans sözleşmesi imzaladıklarını ve yatırıma başladıklarını kaydeden Arpacıoğulları, “Bir kamu kurumu ile gelir paylaşım modeli kapsamında güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı, kurulumu ve işletilmesine yönelik sözleşme imzalayarak çalışmalara başlandı. Yine dağıtık enerji iş kolumuzda, sanayi alanında faaliyet gösteren başka bir müşterimizin mevcut kojenerasyon santralinde kapasite artırımına gidilmesi ve ek bir santral kurulumu amacıyla sözleşme imzaladık ve yatırıma başladık” diye konuştu.

Yurtiçi ve yurtdışı yeni proje çalışmaları sürüyor

Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, yurtdışında da Antigua ve Barbuda’da planlanan güneş enerjisi santrali yatırımına yönelik sözleşme çalışmalarının sürdüğünü, sektördeki diğer çeşitli yurtdışı fırsatlarının da değerlendirildiğini, buna yönelik olarak çeşitli Avrupa ülkelerindeki projelere ilişkin de değerlendirme çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Arpacıoğulları, aynı zamanda 2022 Kasım ayında yürürlüğe giren depolama yatırımlarına yönelik değişiklikleri de içeren mevzuatta yapılan güncellemeye yönelik, toplamda 100 MW gücünde GES ve bu santrallere bütünleşik 100 MW saat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için Kasım 2022’de EPDK’ya önlisans başvurusunda bulunulduğunu dile getirdi.

Arpacıoğulları sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilindiği üzere şirketimiz ikinci çeyrekten itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Halka arzdan elde etmiş olduğumuz kaynak ile önceliklerimizden bir tanesi 2022 yılı için planlanan yatırımlara başlamaktı; bunu da büyük ölçüde gerçekleştirdik. Portföyümüzü büyütmeye yönelik yatırımlarımıza 2023 yılında da devam etmek en büyük hedefimiz. Gelecek dönemlerde başlıca odağımız hem santral kurulu gücü hem de mali performans açısından sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve güçlü bir bilanço ile değer yaratmak olacak.”

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