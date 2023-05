Türkiye'nin önde gelen oyun stüdyolarından biri olan M11 Studio'nun yeni oyunu Compass of the Destiny: Istanbul, oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Geliştirilme süreci büyük bir merakla takip edilen oyun, 15 Eylül 2023'te Steam'de oyuncularla buluşacak. Peki, Compass of the Destiny: Istanbul hangi motorla geliştiriliyor? Oyunun konusu ve tarihsel arka planı ne? Ve en önemlisi, oyun içerisinde hangi benzersiz mekanikler oyuncuları bekliyor? İşte tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası için okumaya devam edin!

Türkiye'den Yeni Bir Oyun: Compass of the Destiny: Istanbul, Eylül'de Steam'de

Türk oyun stüdyosu M11 Studio'nun 5Deniz çatısı altında geliştirdiği yeni oyun Compass of the Destiny: Istanbul, 15 Eylül 2023'te Steam platformunda oyuncuların beğenisine sunulacak. Daha önce RONIN: Two Souls oyununu da geliştiren M11 Studio'nun yeni projesi olan Compass of the Destiny: Istanbul, Türkiye'de geliştirilen ilk izometrik aksiyon/RYO oyunu olma özelliği taşıyor.

Compass of the Destiny: Istanbul Hangi Motorla Geliştiriliyor?

Oyun, Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor. Bu motor, M11 Studio tarafından en son teknolojileri ile birlikte kullanılıyor. Ayrıca stüdyo, animasyonları daha da güçlendirmek için Motion Capture teknolojisini kullanıyor.

Compass of the Destiny: Istanbul'ın Konusu ve Tarihsel Arka Planı

Oyun, 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda geçiyor ve hikayesi tarihte yaşamış karakterlere dayanıyor. Kahramanın görevlerini veren Müneccim Ahmed Dede, Girit Savaşı, Venedik-Osmanlı ilişkileri ve İstanbul'un detayları, tümüyle detaylı bir araştırma sonucunda oyuna eklenmiş. Geliştiriciler, İstanbul'un Avrupa yakasını o yılların estetiği ve mimarisine uygun bir şekilde yeniden düzenlediğini belirtiyor.

Oyun ayrıca, RPG oyunlarından tanıdığımız zindan görevlerine benzer bir özellik sunuyor: Fıtrat Haritaları. Bu haritalar, oyunculara yetenek kazandırmanın yanı sıra, karakterlerin arka plan hikayelerine dair bilgiler sunuyor. Bu şekilde, Compass of the Destiny: Istanbul, gerçek tarih ve fantastik unsurları başarılı bir şekilde harmanlayarak oyunculara eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Yenigün Haber Merkezi