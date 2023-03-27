Bu sosyal medyayı seviyorum…

Eskiden sık sık “lüzumsuz bilgiler ansiklopedisi”ne baş vururduk , şimdilerde buna gerek yok…

Sosyal medya yetiyor…

Hani entel söylemle söylerseniz “sosyal medyada sörf (!) yaparken” rastladık Japon doktorun tüm duvarları yıkan önerilerine….

Yazıyı okuyunca “yok ya olmaz öyle şey” diyeceksiniz ama sakın öyle bir şey demeyin,

Doktor bey bunları aynen uygulamış ve tam 105 yıl yaşamış…

Peki insan ömrünü kısaltan şey ne ola ki derseniz; galiba oda bu önerilerin içinde saklı…

“Sağlıklı uzun yaşayacağım o yüzden bazı kuralları uymak zorundayım, spora, diyete ve gereksiz efor harcamaya” ihtiyacım var diye kendinizi kasıyorsanız ve arada birde yapılacakların kaçırdığınızda strese giriyorsanız yaşamanızdan bir süre daha gitmiş oluyor bu önerilere göre…

Orhan Veli’nin dediği gibi “bir elinde cımbız bir elinde ayna Umurunda mı dünya” moduna girdiyseniz ömrünüze ömür katacaksınız demektir…

Hele bir de akşam saatlerinde gün batımında kurulan mini bir çilingir sofrası ömrünüze ömür katacak. Hem zevki sefa hem de uzun yaşa.

Dedim ya sosyal medyada sörf yaparken buldum bu yazıyı; çok beğendim ve de hayatımıza düstur edinilmesi gereken öneriler olarak kayda geçelim istiyorum.

Ben bu Japon doktoru pek çok sevdim, inanıyorum ki yazıyı okuduktan sonra heykeli dikilecek adam diye sizde çok seveceksiniz.

Yazıyı okuyup bitirdikten sonra, hayata bakış açınız değişecek…

Yaşamı; o zaman daha çok seveceksiniz…

Soru cevapla anlatılan bu yaşam çizelgesi birçok kişiye cazip gelecek…

Bu ilginç bu röportajı okuyun; inanın dünyaya ve yaşama bakış açınız değişecek…

İşte o söyleşi;

*S*: *Doktor, kardiyovasküler egzersizin ömrü uzatabileceğini duydum. Bu doğru mu?*

*A*: Kalp sadece şu kadar atar sonra durur, o kadar... Egzersiz yaparak zaman kaybetmeyin. Her şey eninde sonunda yıpranır. Kalbi hızlandırmak daha uzun yaşamanızı sağlamaz; Bir arabanın ömrünü daha hızlı sürerek uzatırsın demek gibi. Daha uzun yaşamak ister misiniz? Yan gelip yatın.

*S*: *Alkol alımımı azaltmalı mıyım?*

*A*: Ah hayır. Meyveden yapılır şarap. Meyve çok iyidir. Viski sonuç olarak damıtılmış şarap, bu ise meyvenin özünü içtiğiniz anlamına gelir ki faydalı bir şeydir. Bira da tahıldan yapılır. Tahıl da iyidir. Yapıştır yürü!

*S*: *Düzenli bir egzersiz programına katılmanın avantajlarından bazıları nelerdir?

*A*: Bir tane bile düşünemiyorum, üzgünüm.

Felsefem: Acı yok...Her şey güzel!

*S*: *Kızarmış yiyecekler sizin için kötü değil mi?

*A*: ANLAMIYORSUNUZ! Bitkisel yağda kızartılmış yiyecekler. Daha fazla sebze almak nasıl kötü olabilir?

*S*: *Çikolata benim için kötü mü?

*A*: Deli misin?!? HEL-LO-O!! Kakao çekirdeği! Başka bir sebze!

Kendini iyi hissettiren en iyi yiyecek!

*S*: *Yüzmek vücudunuza iyi geliyor mu?

*A*: Yüzmek şekil yapmak için iyiyse,

bana Balina'yı açıkla.

*S*: *Forma girmek yaşam tarzım için önemli mi?

*A*: Merhaba! 'Yuvarlak' da bir şekildir!

Gördünüz Japon doktor tüm duvarları yıktı…

Japon doktor söyleşinin sonunda “Umarım bu, yiyecek ve diyetler hakkında sahip olabileceğiniz tüm yanlış anlamaları ortadan kaldırmıştır.” diyor ve ekliyor;

“Hayat, çekici ve iyi korunmuş bir bedenle güvenli bir şekilde mezara gitme yolculuğu değildir! Ne istersen ye çünkü yine de Öleceksin, motivasyonel konuşmacıların seni aldatmasına izin verme.”

Böyle diyor Japon doktor… İnanmak zor… Ama bunları yapmış ve 105 yıl yaşamışsa bir bildiği vardır elbette…

Bizde de benzeri doktorlar yok mu; “hiç ekmek yeme 100 yıl yaşa diyen.”

Kalorisiz olduğu söylenen yiyeceklere “at yemi” diyen, ama atın en güçlü ve hızlı canlılardan biri olduğunu unutan…

Neyse; bakalım daha neler neler bulacağız sosyal medyada ve o mecrada sörfe devam.