Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 31 Mart itibarıyla 475,7 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 255 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bakanlık, 31 Mart 2023 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 475,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 49 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 255 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 15,7 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku, bu dönemde, 2 trilyon 934 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 17,1 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 5 trilyon 336 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 31,2 olarak hesaplandı.