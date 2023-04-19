Empati kurma: Çocukların duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışmak, onlarla daha iyi anlaşmanıza yardımcı olacaktır. Empati kurarak, çocukların bakış açısını görmeye çalışın ve onların yaşadıkları zorlukları anlamaya gayret gösterin.

Sabırlı olma: Çocuklarla iletişim kurarken sabırlı olmak önemlidir. Onların düşüncelerini ve duygularını ifade etmekte zorlanabileceğini unutmayın. İletişim kurarken, çocukların anlatmak istediklerini anlamak için zaman ayırın ve onlara karşı sabırlı davranın.

Açık ve net bir dil kullanma: Çocuklarla konuşurken, açık ve net bir dil kullanarak onların daha iyi anlamalarını sağlayabilirsiniz. Karmaşık kavramlar ve terimlerden kaçınarak, çocukların yaşlarına uygun bir dil kullanmaya özen gösterin.

Duygularını ifade etmelerine izin verme: Çocukların duygularını ifade etmelerine fırsat tanıyarak, onlarla daha iyi anlaşabilirsiniz. Onların duygularını önemseyerek ve anlayışla yaklaşarak, güvenli bir ortam yaratın.

Aktif dinleme: Çocuklarla konuşurken, onlara tam dikkatinizi vererek aktif bir şekilde dinlemeye özen gösterin. Bu sayede, çocukların kendilerini ifade etme ihtiyacını karşılayabilir ve onlarla daha iyi anlaşabilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ