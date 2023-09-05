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Eylül ayı ile birlikte evlerde ve okullarda tatlı bir telaş yaşanıyor. Veliler, öğretmenler ve her yaştan öğrenciler okula dönüş heyecanı duymaya başlıyorlar. Kitap ve kırtasiye alışverişleri ile birlikte pek çok anne baba çocuklarına çocuklara ulaşabilmek, eve ne zaman döneceklerini ve nerede olduklarını bilmek için akıllı telefon alıyorlar. Bunu takip etmenin en kolay yollarından biri de ebeveyn kontrolü kullanmaktan geçiyor.

Siber güvenlik şirketi ESET ‘Çocuğum Nerede’ özelliğini içeren, çocukları internette güvende tutmaya yardımcı olan aile dostu Parental Control uygulamasıyla anne babalara teknolojik destek sağlıyor.

Çocuğunuzun konumunu kolayca kontrol edin

Uygulamada yer alan ‘Çocuğum Nerede Geofencing’ özelliği aracılığıyla çocuklarınızın mevcut konumunu kolayca kontrol edebilir, kişiselleştirilmiş bölgeler oluşturabilir ve çocuğunuz bölge dışına çıktığında uyarılar ayarlayabilirsiniz.

Çocuklarınızın dijital güvenliğini yönetin

ESET Parental Control uygulamasında yer alan ‘Uygulama Koruması’ ile çocukların uygulamalarla harcadıkları zamanı ve hangi uygulamaları kullanabileceklerini yönetebilir, Web Koruması ve Güvenli Arama ile sadece izin verilen içeriklerin gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Çocukları güvende tutmak için ihtiyaç duyulan tüm özelliklere sahip olan ESET Parental Control kolay kullanım ve raporlama özellikleri ile de ön plana çıkıyor. Kullanıcılar uygulamayı okula dönüş döneminde yüzde 50 indirimle satın alabilirler.