Çocukların yüzde 49’u 23:00 – 04:00 saatleri arasında mobil oyun oynarken, yüzde 60’ı da aynı saatlerde sosyal medya uygulamalarını kullanıyor. Araştırmaya göre çocuklar sosyal medya uygulamaları ve mobil oyunlarda günde ortalama 4,5 saat vakit geçiriyor. Ebeveynlerin çocuklarının konumunu canlı olarak görebilmelerini ve etkinliklerini izlemelerini sağlarken gelişmiş güvenlik özellikleri de sunan Find My Kids, çocukların mobil uygulama kullanım alışkanlıklarını inceledi. Araştırma, Find My Kids’in 7-18 yaşlarındaki kullanıcıları arasından rastgele seçilen, Türkiye’den 50 bin, dünyadan ise 1 milyon kullanıcıya ait verinin anonim olarak değerlendirilmesiyle gerçekleştirildi. Find My Kids Ülke Müdürü Neşen Yücel, araştırmanın anne babalar tarafından dikkatle incelenmesi gereken sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi: “Sosyal medya ve video uygulamaları ile oyunların çocuklarımızın gelişimi ve güvenliği üzerindeki etkileri bütün anne babaların gündeminde olan bir konu. Araştırmamız, bu konudaki tartışmalara dikkat çekici boyutlar kazandırıyor. Örneğin, Türkiye’de çocukların yüzde 49’u gece 23:00 – 04:00 saatleri arasında telefonlarında oyun oynuyor. Benzer şekilde, çocukların yüzde 60’ı telefonlarındaki sosyal medya uygulamalarını yine aynı saatlerde kullanıyor. Çocukların yüzde 7’sinin kendi yaş gruplarına uygun olmayan, 18 yaş üstü uygulamaları kullanıyor olmaları da son derece dikkat çekici. Anne babalar Find My Kids’in GPS takip özelliği sayesinde çocuklarının konumunu gerçek zamanlı görebildikleri gibi, telefonlarında hangi uygulamayı ne kadar kullandıklarını da kolayca inceleyebiliyorlar. Ebeveyn kontrol imkanlarını en üst düzeye çıkaran uygulamamız, hem gerçek dünyada hem de sanal dünyada ailelerin kendilerini daha güvende hissetmelerine, gereken durumlarda uygun şekilde önlem alabilmelerine yardımcı oluyor.”

Çocuklar günde 4,5 saat telefon başındalar

Çocuklar ve ailelere yönelik konum takip ve etkinlik izleme uygulaması Find My Kids’in 2023 yılının başından bu yana olan dönemi kapsayan verilerine göre, Türkiye’deki çocukların günlük telefon kullanım süresi 4,5 saate (270 dakika) ulaşıyor. Dünya genelinde ise bu süre 4,7 saat (283 dakika) seviyesinde.

Sosyal medya ve oyun uygulamaları cep telefonundan eksik olmuyor

Türkiye’de çocukların cep telefonlarında en çok kullandıkları uygulama kategorisi sosyal medya olurken, onu mobil oyunlar izledi. İlk onda yer alan dört sosyal medya uygulamasından her birinde günde ortalama 66 dakika geçiren çocukların mobil oyuna ayırdığı süre de oyun başına ortalama 65 dakikayı buluyor. Ülkemizdeki çocukların en çok kullandığı sosyal medya uygulamaları YouTube, Instagram, Facebook ve TikTok olarak sıralanıyor. Oyun uygulamalarında ise sıralama Roblox, PUBG Mobile, Brawl Stars, Minecraft ve FIFA Mobile şeklinde. Film, dizi ya da çizgi film izlemek isteyen çocukların cep telefonlarındaki Netflix kullanım süreleri günde ortalama 46 dakikaya ulaşıyor.

Dünyada da benzer bir tablo var

Find My Kids’in dünya genelindeki kullanıcılarından elde edilen veriler de Türkiye’dekine benzer bir tabloya sahip. Buna göre, çocukların en çok kullandığı 10 uygulamadan yarısını sosyal medya, diğer yarısını ise mobil oyunlar oluşturuyor. Sosyal medya kategorisinde YouTube, TikTok, Likee, YouTube Kids ve Wattpad; oyun kategorisinde ise Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, Genshin Impact ve Call of Duty en çok kullanılan mobil uygulamalar arasında bulunuyor.

Türkiye’de 7-18 yaş arası çocukların en çok kullandığı uygulamalar: Sıra Uygulama Uygulamayı kullanan kullanıcıların yüzdesi Günlük ortalama kullanım süresi (dakika) 1. YouTube 86,1 74 2. Instagram 66,9 71 3. Facebook 47,7 35 4. TikTok 42,8 84 5. Roblox 23,6 71 6. Netflix 20,2 46 7. PUBG Mobile 16,5 96 8. Brawl Stars 13,4 36 9. Minecraft 8,7 58 10. FIFA Mobile 7,4 39

Dünyada 7-18 yaş arası çocukların en çok kullandığı uygulamalar: Sıra Uygulama Uygulamayı kullanan kullanıcıların yüzdesi Günlük ortalama kullanım süresi (dakika) 1. YouTube 67,3 95 2. TikTok 45,5 116 3. Roblox 22,4 83 4. Likee 5,2 56 5. Free Fire 1,7 79 6. PUBG Mobile 1,5 86 7. YouTube Kids 1,3 84 8. Wattpad 1,2 73 9. Genshin Impact 1,0 81 10. Call of Duty 0,7 59

Find My Kids araştırması kapsamındaki değerlendirme, oran ve sıralamalar, araştırmada yer alan kullanıcıların uygulamaları kullanım oranları baz alınarak yapılmıştır. Find My Kids’in Türkiye’deki kullanıcıları arasından rastgele olarak 50 bin, dünyadaki kullanıcıları arasından yine rastgele olarak toplam 1 milyon kişinin dahil edildiği araştırma, kullanıcı gizliliği hiçbir şekilde zarar görmeyecek şekilde gerçekleştirilmiş ve bütün kullanıcı verileri anonim olarak değerlendirilmiştir. Find My Kids, uygulamanın bağımsız olarak incelenerek online güvenlik ve kişisel gizlilik açısından uluslararası standartları karşıladığını vurgulayan kidSAFE sertifikasına sahiptir. kidSAFE sertifikası, Find My Kids uygulamasının çocuk dostu teknolojiler için yüksek gizlilik ve güvenlik standartlarına uluslararası anlamda uygunluğunu belgelemektedir.