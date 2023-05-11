Protein

Protein, çocukların büyümesi için en önemli besin kaynaklarından biridir. Protein, kas ve dokuların yapı taşıdır. Yumurta, et, balık, fındık, baklagiller ve süt ürünleri gibi protein açısından zengindir. Bu gıdalar çocukların günlük beslenmesinde yer almalıdır.

Kalsiyum

Kalsiyum, çocukların kemik gelişimi için önemlidir. Süt, peynir, yoğurt, yeşil yapraklı sebzeler ve sardalya gibi gıdalar kalsiyum açısından zengindir. Çocukların büyümesi için günde en az 500-1000 mg kalsiyum almaları önerilir.

Demir

Demir, çocukların beyin gelişimi ve bağışıklık sistemi için önemlidir. Kırmızı et, tavuk, deniz ürünleri, kuru meyveler, fasulye, nohut ve ıspanak gibi demir açısından zengindir. Mümkün olduğunca bu gıdalar çocukların beslenme listesinde bulunmalıdır.

Lif

Lifli gıdalar, çocukların sindirim sistemi sağlığı için önemlidir. Tam tahıllı ekmek, kepekli makarna, yulaf ezmesi, meyve ve sebzeler gibi lif açısından zengindir. Örneğin beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tüketilebilir.

C vitamini

C vitamini, çocukların bağışıklık sistemi için önemlidir. Portakal, mandalina, çilek, kivi, brokoli ve biber gibi gıdalar C vitamini açısından zengindir.

D vitamini

D vitamini, çocukların kemik sağlığı için önemlidir. Süt, yumurta ve balık gibi gıdalar D vitamini açısından zengindir. Ayrıca güneş ışığı da D vitamini kaynağıdır.

Omega-3

Omega-3, çocukların beyin ve sinir sistemi gelişimi için önemlidir. Somon, ton balığı, ceviz, keten tohumu ve chia tohumu gibi gıdalar omega-3 açısından zengindir.

Bununla birlikte, çocukların sağlıklı büyümesine etki eden besinler yalnızca yukarıdaki maddelerle sınırlı değildir. Vitamin A, B, E, folat, magnezyum, çinko gibi diğer besinler de çocukların büyümesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu besinleri içeren bir beslenme programı, çocukların sağlıklı büyümelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca, çocukların düzenli fiziksel aktivite yapmaları ve uygun miktarda uyku almaları da sağlıklı bir büyüme için önemlidir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ