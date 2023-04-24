Tam buğday ekmeği veya tam buğday unlu ürünler: Çocukların enerji ve lif ihtiyaçlarını karşılayan tam buğday ekmeği veya tam buğday unlu ürünler tercih edilmelidir. 26 Nisan Çarşamba İzmir Namaz Saatleri

Protein kaynakları: Beslenme çantasında, az yağlı peynir, yoğurt, süt veya hindi, tavuk gibi yağsız etler bulunarak, çocukların protein ihtiyacı karşılanabilir.

Sebze ve meyve: Taze sebze ve meyve, çocukların vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamada önemlidir. Beslenme çantasında en az bir porsiyon sebze ve meyve bulundurulmalıdır.

Kuruyemiş ve kuru meyve: Enerji ve sağlıklı yağ kaynağı olan kuruyemişler ve kuru meyve, çocukların beslenme çantasında ara öğün olarak bulunabilir. Ancak porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.

Su: Çocukların sıvı ihtiyacını karşılamak için beslenme çantasında mutlaka su bulundurulmalıdır.