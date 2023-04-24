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Tam buğday ekmeği veya tam buğday unlu ürünler: Çocukların enerji ve lif ihtiyaçlarını karşılayan tam buğday ekmeği veya tam buğday unlu ürünler tercih edilmelidir.
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Protein kaynakları: Beslenme çantasında, az yağlı peynir, yoğurt, süt veya hindi, tavuk gibi yağsız etler bulunarak, çocukların protein ihtiyacı karşılanabilir.
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Sebze ve meyve: Taze sebze ve meyve, çocukların vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamada önemlidir. Beslenme çantasında en az bir porsiyon sebze ve meyve bulundurulmalıdır.
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Kuruyemiş ve kuru meyve: Enerji ve sağlıklı yağ kaynağı olan kuruyemişler ve kuru meyve, çocukların beslenme çantasında ara öğün olarak bulunabilir. Ancak porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.
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Su: Çocukların sıvı ihtiyacını karşılamak için beslenme çantasında mutlaka su bulundurulmalıdır.
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Sağlıklı atıştırmalıklar: Kızarmış veya şekerli atıştırmalıklar yerine, tam buğdaylı kraker, az tuzlu mısır patlağı gibi sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilmelidir.
Çocukların beslenme çantasında, dengeli ve sağlıklı besinlerle hazırlanmış öğünler ve ara öğünler bulundurarak, çocukların enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlıklı büyüme ve gelişmelerini desteklemek mümkündür. Aileler, bu önerilere dikkat ederek çocuklarının beslenme alışkanlıklarını düzgün bir şekilde oluşturabilirler.
YENİGÜN HABER AJANSI