Bebekler, dünyaya gözlerini açar açmaz bir şeyler öğrenmeye başlarlar. Geçirdikleri her gün onların değişik davranışlar göstermesine neden olur. Sizi öğrendikleriyle, tepkileriyle bunun yanında eğilimleriyle şaşırtmaya başlarlar.Bu sebeple bebeğinizin dönem dönem farklılaşan gelişim özellikleri olduğunu bilmelisiniz.

Çocuklarda ilk 3 yaş çok önemlidir. Çünkü tüm yaşamı etkileyen ''Bağlanma'' özellikle bu yaş aralığında oluşur.Bağlanmanın 2 taraflı olduğunu ve güvensiz bağlanmanın da bir travma şekli olduğunu bilelim.

Çocuk anneye bağlanırken anne de çocuğa bağlanır. Fakat çocuğun anneye bağlanması kritiktir çünkü çocuğun bağlanması gelişimsel bir ihtiyaçtır.

Eğer çocuk bakım verene güvensiz bağlanmışsa bu çocuk için travmatiktir ve bu, bağlanma travmasıdır.Bağlanma travması çocuğun fiziksel ihtiyaçlarının dışında duygusal ihtiyaçlarının vakitlice ve yeteri kadar karşılanmadığı durumlarda ortaya çıkar.Çocuk ile geçen süre ve sürenin nasıl geçtiği bağlanma travmasının gelişimini belirler ve çocuğun cinsel kimlik problemi yaşamasının da önemli nedenlerindendir.

Kısaca sözün özeti;

Beynin %80 ‘ninin oluştuğu ilk 3 yaş çok kritiktir ve bu yaş aralığında çocuk benlik algısını oluşturur.Çocuk anne babasından aldığı güven ile hayata adım atabiliyorsa, koşulsuz sevgi görebiliyorsa, sağlıklı sınırlar dahilinde özgür büyüyebiliyorsa, çocuk bağlanma travmasından korunabilir ve sağlıklı bir birey olarak yaşamına devam etmesi kolaylaşır.